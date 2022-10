Un nuevo fenómeno internacional de éxito llega a Antena3 el domingo 9 a las 22.00h. Se trata de 'Secretos de familia', un drama legal y policial que se centra en la investigación del asesinato que cruzará los destinos de los dos protagonistas, el fiscal Ilgaz y la abogada Ceylin. Las estrellas turcas Kaan Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz son las protagonistas al frente de un elenco de destacados intérpretes.

La serie ha sido toda una revelación en Turquía y los buenos datos de audiencia han llevado a la renovación de la serie por una segunda temporada. Y además, el éxito de crítica y de público se ha extendido a los más de 20 territorios en los que se ha vendido. Esta nueva serie turca se une a otros éxitos de la cadena como 'Infiel', 'Alba' o 'Hermanos'.

La serie comienza con el encontronazo de la brillante y arriesgada abogada Ceylin (Pinar Deniz) con la rectitud del fiscal Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu). Su relación no empieza para nada bien, la estrategia de la abogada para conseguir una información del fiscal se tuerce y éste acaba metiéndola en el calabozo. Por otro lado, el descubrimiento de un cadáver en una maleta tirada en un contenedor llevará al fiscal a coincidir con su padre, jefe de homicidios de la policía de Estambul, en la investigación del caso. Lo que aún no saben es que su implicación va a ir más allá cuando el hermano pequeño del fiscal sea acusado por el crimen.

Será entonces cuando Ilgaz y Ceylin vuelvan a unir sus destinos, ya que después de su primer desencuentro el fiscal pedirá ayuda a la abogada para que defienda a su hermano. Ella sabe muy bien lo que es que alguien de tu familia sea incriminado injustamente porque mientras estudiaba derecho es lo que le pasó a su padre cuando fue enviado a prisión por un crimen que no cometió. Una experiencia que le ha hecho darse cuenta de que la ley y la justicia no siempre coinciden y ella tiene muy claro de qué lado está. Para Ilgaz, el respetado fiscal sensato que siempre sigue las reglas es impensable que la ley y la justicia no sean la misma cosa, pero su percepción puede empezar a cambiar... Unidos por el destino, los dos verán cómo sus vidas cambian para siempre mientras buscan la verdad y al verdadero asesino.