Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez encabezan el reparto de 'Ángela', la serie que llegará próximamente al prime time de Antena 3. Además también forman parte del elenco Iván Marcos, Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago y las niñas Maia Zaiategui y Sua Díez, entre otros.

La nueva apuesta de Atresmedia TV es un thriller dramático que sigue a una mujer con una vida aparentemente perfecta, que en realidad vive un infierno de maltrato y su objetivo será desenmascarar al psicópata de su marido. La serie tendrá seis episodios de 50 minutos y el rodaje se desarrolla en varias localidades de Bizkaia y en concreto en exteriores naturales de Mungia, Mundaka y Bilbao.

Verónica Sánchez ('Sky Rojo') se mete en la piel de Ángela, una mujer aparentemente feliz que está casada con Gonzalo, al que interpreta Daniel Grao ('HIT'), y tienen dos hijas en común. Esa idílica fachada esconde una realidad muy diferente, Ángela vive con un marido maltratador, obsesivo y psicópata que hace que esté constantemente en tensión.

Su marido ha logrado convencerla que sin él no sería nada, pero entonces el frágil equilibrio de la protagonista se rompe cuando conoce a Eduardo, un antiguo compañero de instituto interpretado por Jaime Zatarain y por el que va a sentir una atracción inmediata. Tras irrumpir en su vida, le desvela sorprendentes secretos y se muestra dispuesto a ayudarla eliminando a su marido de su vida. Lucía Jiménez da vida a Esther, la mejor amiga de Ángela que interviene para que descubra que Edu no es quien dice ser.