La nueva serie documental 'Los Borbones: una familia real' no podía llegar en un momento más oportuno. El director de contenidos de ATRESMEDIA TV José Antonio Antón ha presentado a la prensa la ficción que demuestra la "apuesta desde Atresmedia y ATRESplayer PREMIUM por el talento y por hacer las cosas desde lo local en un entorno con grandes gigantes". Junto a él, han estado los directores de la serie, Ana Pastor ('Nevenka') y Aitor Gabilondo ('Patria'). Precisamente, la periodista comentaba que la coincidencia del estreno de la docuserie el próximo 31 de mayo en plena resaca del regreso del rey emérito a España desde su exilio para asistir a unas regatas y reunirse con su hijo, el rey Felipe VI es mera casualidad: "Aunque parece que el rey hubiera venido para la promoción", ha bromeado.

La periodista también ha comentado que no era posible incluir los últimos acontecimientos relacionados con la familia real: "No hubiéramos acabado nunca", ha afirmado. De todas formas, todos se han mostrado abiertos a que pueda haber más episodios en un futuro. Este estreno es la culminación de dos años de trabajo que, de hecho, empezó durante la pandemia y que surge de preguntarse cómo es posible que no haya en España una serie documental sobre la familia real. Sobre todo, teniendo en cuenta que "no hay mejor guion basado en hechos reales que el que ofrece la familia real desde por lo menos hace cien años", como ha afirmado Ana Pastor.

Una serie documental necesaria

Un punto en el que coincide el también director de la docuserie, Aitor Gabilondo ('Patria'), que está convencido de que "hacía falta un documental sobre la familia real". "Se les ha protegido y hace falta hablar para devolver ese resentimiento que hay en un generación, la llamada de la transición que tuvo que confiar en alguien y que han vivido una decepción", ha dicho Gabilondo. Por eso era necesario hacer un "retrato crítico" y Gabilondo reconoce que lo más complicado, por eso, quizá haya sido encontrar el tono y el equilibrio: "Entre la felación y la guillotina hay un camino intermedio y es el que hemos seguido", ha dicho.

Un equilibrio que para Ana Pastor se ha logrado gracias a la "diversidad" fruto de la unión de los equipos de Newtral, más centrado en la información y la actualidad, y de Gabilondo y su productora Alea Media, que domina en el ámbito de la ficción. No en vano, Ana Pastor y Aitor Gabilondo están detrás de dos de los títulos más impactantes de estos años como son la docuserie 'Nevenka' y 'Patria'. Y para este proyecto han reunido su saber hacer con el sello de ATRESplayer PREMIUM que también es un referente en su apuesta por la producción original tanto en ficción como demuestran 'Cardo' o 'Veneno', como en no ficción con títulos como 'Pajares y Cia' o 'El instante decisivo'. De hecho, Antón ha revelado que el género documental "funciona especialmente bien en la plataforma" y es de gran interés porque permite "abordar nuevos temas y sobre todo enfoques distintos".

Ana Pastor se ha mostrado "entusiasmada por la cantidad de cosas que ha aprendido" y ha destacado el trabajo de documentación que ha logrado acceso a valiosos documentos como cartas de Alfonso XIII que existen en el Archivo del Palacio Real, o imágenes que no se habían visto nunca. Para ella, ha sido sorprendente descubrir "lo parecidos que han sido algunos borbones y cómo se repiten ciertos patrones en la relación de algunos de sus miembros con las mujeres o con el dinero". Precisamente, en este sentido, Pastor destaca que ha sido una acierto no hacer un documental cronológico, como en principio ella pensaba, y haberse dejado convencer para estructurarlo de manera temática. Así, cada uno de los seis episodios que componen la serie está dedicado a un tema y el cuarto está protagonizado por la Reina Letizia y cuenta "lo difícil que lo ha tenido por ser hija de un taxista y cómo se la ha maltratado desde la prensa".

De hecho, la serie refleja también "una autocrítica clara que hay que hacer de la clase periodística" tal y como explica la periodista que afirma que "ha habido una protección e intento de opacidad (con la familia real) continúo no solo hasta ahora, sino también en la revisión que hemos hecho cien años atrás. Y ocurría exactamente lo mismo".

Para terminar, Antón ha recalcado que "'Los Borbones: una familia real' nos va a permitir dar un paso como sociedad hacia adelante que va a ser bueno para todos". Y quién sabe si más adelante llegará una serie de ficción como 'The Crown' sobre la familia real española a ATRESplayer PREMIUM. Para Aitor Gabilondo "aún es demasiado pronto" y, además, lo ve difícil por el presupuesto que haría falta. Sin embargo, el director de Contenidos de ATRESMEDIA TV ha recogido el guante: "¿Una serie de ficción? Por qué no, ¿Presupuesto? Ya veremos".