Es normal que todo el mundo tenga opiniones sobre casi cualquier cosa, lo insólito es que crean que es imprescindible dárselas a conocer al resto. Eso es lo que debe haber pensado Amy Schumer, al ver que las redes se han llenado de comentarios sobre su cara tras sus últimas apariciones en los programas de Jimy Fallon, en el que además de una divertida entrevista ha participado en un espectáculo con cuerpo de baile incluido, o en The View para presentar la temporada 2 de su serie 'La vida y Beth'.

Lo ha hecho en una publicación en Instagram junto a la imagen del cartel de la serie. "¡Muchas gracias a todos por los comentarios sobre mi cara!", ha dicho con ironía. "He disfrutado de la retroalimentación y la opinión deliberada sobre mi apariencia como le pasa a todas las mujeres", ha lamentado. También ha dicho que "no cree que ninguna mujer necesite ninguna excusa o explicación para justificar su apariencia física", pero aún así ella ha dado su explicación.

"Tenéis razón, ahora mismo mi cuerpo está más hinchado de los normal", ha confirmado. Y ha contado que padece endometriosis, "una enfermedad autoinmune sobre la que toda mujer debería leer. Están sucediendo algunas cosas médicas y hormonales en mi mundo, pero estoy bien", ha afirmado.

Después de mencionar la enfermedad ha aprovechado para decir que los cuerpos y las dolencias de las mujeres han sido poco estudiados y ha animado a sus seguidores a leer 'All in her head' de Elizabeth Comen para informarse al respecto.

Para terminar, ha querido "aprovechar para abogar por el amor propio y la aceptación de la propia piel". "Como cualquier persona, algunos días me siento segura y otros quiero ponerme una bolsa en la cabeza. Pero me siento fuerte, bella y muy orgullosa", ha afirmado con rotundidad antes de concluir pidiendo que el foco se ponga en el trabajo y no en el aspecto porque después del espectáculo el titular se centra en su cara.