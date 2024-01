La publicación de una imagen de todo el equipo reunido marca el inicio oficial del rodaje de 'Stranger Things' para su temporada final. Por delante, aún quedan unos meses de trabajo y el estreno podría retrasarse incluso a 2025.

En la imagen se puede ver al elenco principal del que forman parte David Harbour, Noah Schnapp, Winona Ryder, Fina Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLughlin, Natalia Ayer y Charlie Heaton, junto a los creadores Matt y Ross Duffer y otros miembros del equipo.

Aunque los guiones estaban terminados cuando el 2 de mayo comenzó la huelga de guionistas en Estados Unidos, a los creadores no les seducía la idea de rodar sin guionistas en el set y decidieron posponer la producción. Después, con la huelga de actores y continuaron los meses de parón. En total ocho meses de retraso que, sin duda, harán que el estreno llegue mucho más tarde de lo que al público le gustaría.

El tiempo es un handicap, especialmente en esta serie, en la que cada año que pasa vemos como los actores protagonistas van creciendo y ya no son los niños de 12 años que comenzaron la serie en 2016, sino que son unos veinteañeros y se hace más complicado hacerles pasar por adolescentes. Aún así, el productor de la serie Shawn Levy aseguró hace poco que aunque harán todo lo posible para que el envejecimiento de los protagonistas no sea evidente no llegarán al extremo de utilizar la Inteligencia Artificial para conseguirlo.

Hay una gran expectación por saber cómo terminará la serie después de que los creadores anunciaran que la quinta entrega sería la última. No hay apenas información sobre cómo acabará la serie, pero los hermanos Duffer han dicho que "será una temporada realmente diferente y seguramente mucho más larga".

Entre el fandom de la serie surgen todo tipo de teorías sobre cuál puede ser el final, y una de ellas dice que todo es una partida del juego de 'Dragones y mazmorras'. Sin embargo, los hermanos Duffer han descartado que eso sea cierto porque como aseguró Ross: "Sería el equivalente a decir que 'todo ha sido un sueño'". Y claramente, 'Stranger Things' no es 'Los Serrano'.