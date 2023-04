Thrillers subiditos de tono, dramas con tintes cómicos, series infantiles con mensaje... esta semana nos trae 9 nuevos títulos muy variaditos. Nosotros vamos a ir al grano y os dejamos por aquí las seis mejores. De entre ellas, no perdáis de vista 'Wakefield', uno de esos títulos en los que un instante estás riendo y al siguiente estás con la lágrima asomándote por los ojos. Otra que tampoco os podéis perder es 'Obsesión' que vuelve a rescatar ese thriller erótico que tan de moda estuvo en la década de los 90 del pasado siglo XX. Un embrollo de los buenos. Básicamente hablamos de un padre que se prenda obsesivamente de la prometida de su hijo. Ella, con un oscuro secreto, se deja llevar. Sí, lo sabemos, pinta a tragedia a kilómetros y por eso gusta tanto. Seguro que es de esas series de las que todo el mundo se pone a hablar en cuanto salga.

Filmin

'Wakefield' T1, martes 11 de abril

Nik Katira es un brillante enfermero y la persona más estable de la unidad de salud mental de Wakefield, en Australia. Pero su rutina empieza a cambiar cuando su propia cabeza empieza a jugarle malas pasadas de forma inesperada, tendrá que empezar a cuestionarse a sí mismo y su propia salud mental. 'Wakefield' está inspirada en las experiencias de la creadora de esta serie, Kristen Dunphy. La tramase enfrenta a la dureza de las enfermedades mentales y se pregunta qué pasa cuando quien debe cuidar a los pacientes empieza a perderse a sí mismo. ¿Dónde está la línea entre la cordura y la locura?

COSMO

'Sanditon' T3, martes 11 de abril

Temporada final de esta serie de época ambientada en la Inglaterra del siglo XIX. Esta serie está basada en la última obra de Jane Austen. La autora comenzó a escribir 'Sanditon' en enero de 1817, pero después de varios capítulos dejó su manuscrito inacabado por los problemas de salud que terminaron con su vida en julio del mismo año. La serie nos ha narrado, a lo largo de sus dos primeras temporadas, la llegada de la impetuosa Charlotte a Sanditon, un pueblo de pescadores que aspira a convertirse en un prominente destino turístico para las clases altas. Solo nos resta ver cómo sus creadores han dado un final a la novela inacabada de Austen.

MovistarPlus+

'Un espía entre amigos' T1, miércoles 13 de abril

Drama de espías basado en una historia real: las consecuencias de la deserción del oficial de inteligencia británico de la KGB, Kim Philby, y la compleja relación con su amigo y colega del MI6, Nicholas Elliottt.

Netflix

'Obsesión' (miniserie), día 7 de abril

Emocionante y seductora miniserie de cuatro episodios en la que se mezcla el deseo prohibido y una obsesión sexual irresistible. Se trata de una adaptación de la novela de Josephine Hart, 'Damage' de 1991. La historia se centra en un peligroso triángulo amoroso que surge cuando la misteriosa Anna Barton se embarca en una apasionada aventura con el padre de su prometido, William. Mientras que Anna lucha por mantener ambas relaciones, William se ve envuelto en una espiral totalmente obsesiva. Pero... ¿cuánto tiempo pueden mantener su secreto oculto antes de que alguien salga herido?

HBO Max

'#BringBackAlice' T1, viernes 14 de abril

Serie europea producida por la plataforma de Warner Bros que se centra en la desaparición de dos adolescentes. Una de ellas, una famosa influencer polaca, reaparece un año después, pero la otra no. Este drama de intriga pretende averiguar que hay detrás de esta misteriosa desaparición y, sobre todo, por qué Alice no recuerda o no quiere recordar qué es lo que sucedió.

AppleTV+

'Jane' (docuserie), viernes 14 de abril

Enfocada para los más peques, estos 10 episodios de ficción se inspiran en el trabajo de la etóloga y conservacionista, la Dra. Jane Goodall. Ava Louise Murchison ('Reacher') interpreta a Jane García, una ambientalista en ciernes de nueve años que busca salvar animales en peligro de extinción. Usando su poderosa imaginación, Jane lleva a sus mejores amigos David, interpretado por Mason Blomberg ('Shameless'), y al chimpancé Greybeard en aventuras épicas para ayudar a proteger a los animales salvajes de todo el mundo porque, según su ídolo, la Dra. Jane Goodall: "Solo si lo entendemos nos puede importar. Solo si nos importa podremos ayudar. Y solo si ayudamos podrán salvarse".