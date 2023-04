Thais Villas preguntaba para El intermedio a Gabriel Rufián cuál había sido su peor look, el momento en el que dijo 'me he equivocado', y el diputado de ERC lo tenía claro: "Un fin de año que fui con mis amigos a comprar el look" a finales de la década de los 90.

Según confesó llevaba "pantalón acampanado que imitaba el cuero, gris como negro un poco brillante. Con unos 'zapatroncos', o sea, zapatos con plataforma, una camiseta con transparencias y mechas rubias con el pelo largo" y, para poner el broche de oro a su vestimenta se decantó por unas "gafas de sol blancas". Es decir, "era una mezcla entre Elton John y Mario Vaquerizo", compara Quique Peinado.

Y, como nadie quería quedarse con las ganas de ver a Rufián de esa guisa, Zapeando ha pedido a su "inteligencia artificial sofisticada", llamada 'Ignacio, el grafista', que hiciera una recreación del político vestido de Nochevieja, que puedes ver el vídeo principal de la noticia, donde también te dejamos las opiniones de los zapeadores. ¿Le darán su aprobado?