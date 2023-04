¿Cuál ha sido el peor look de Gabriel Rufián? ¿el momento en el que ha dicho 'me he equivocado'? El diputado de ERC lo tiene claro: "En fin de año fui con amigos a comprar el look" en el año 98-99, recuerda Rufián, que explica que iba con un "pantalón acampanado que imitaba el cuero, gris como negro un poco brillante".

"Con unos 'zapatroncos', o sea, zapatos con plataforma", detalla el político, que también llevaba una camiseta con transparencias y mechas rubias con el pelo largo. "No voy a aguantar, me voy a tener que ir", afirma entre risas Thais Villas al escuchar al político, al que le dice sinceramente que "era un quinqui".

Pero Rufián sigue: "Y gafas de sol sin ser negras, eran blancas". Puedes ver el reportaje en el vídeo de arriba.