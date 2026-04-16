VÍDEO | Nerea Barros promete que 'La Nena' "es la mejor temporada" de 'La novia gitana': "Es donde más tensión y acción hay"

Nerea Blanco, protagonista de 'La Nena', habla en Zapeando sobre la última entrega de la trilogía basada en los libros de Carmen Mola y asegura que el rodaje "ha sido una experiencia tan increíble que nos encantaría seguir con ella".

Nerea Barros visita Zapeando para hablarnos de 'La Nena', la última entrega de la saga basada en los libros de Carmen Mola que ya está disponible en Atresplayer. Un thriller policíaco cargado de tensión, crímenes y personajes sin escrúpulos.

"Sé que nos repetimos, pero esta es la mejor temporada", afirma la protagonista, que considera un "privilegio poder tener tanto tiempo para desarrollar personajes".

Además, la actriz avisa al público de que "a nivel de localizaciones van a flipar" y de que en esta última parte de la trilogía de 'La novia gitana' es "donde más tensión y más acción hay", además "hecha por mujeres".

En 'La Nena', Nerea vuelve a interpretar a la inspectora Elena Blanco, devastada por un suceso trágico que, según la actriz, "vuelve a encontrar una razón para vivir, porque no la tiene. Por eso empieza esta temporada medio muerta".

Finalizado el rodaje de la saga, Nerea asegura que todo el equipo tiene claro que "queremos volver": "Hay más libros", señala la actriz, que asegura que "ha sido una experiencia tan increíble que nos encantaría seguir con ella".

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