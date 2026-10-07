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'La bola negra'

VÍDEO | Juan Sanguino desmonta la versión de Estrella Morente sobre 'La Bola Negra': "Las directoras de casting lo han desmentido"

Estrella Morente asegura que estuvo a punto de interpretar el papel de Penélope Cruz en 'La Bola Negra', pero Juan Sanguino llega a Zapeando con otra versión de la historia: "Cómo nos encanta una folclórica de las que fabulan".

VÍDEO | Juan Sanguino desmonta la versión de Estrella Morente sobre 'La Bola Negra': "Las directoras de casting lo han desmentido"

Juan Sanguino irrumpe en Zapeando con uno de los 'salseos' que rodean a 'La Bola Negra', la última película de Los Javis, que además ha sido seleccionada para representar a España en los Oscar. Pero esta vez el periodista no habla de su guion, su fotografía o su música, sino de una de las historias que ha surgido alrededor de su casting.

La protagonista del 'salseo' es Estrella Morente, quien aseguró que el papel de Penélope Cruz en la película había sido pensado inicialmente para ella. Preguntada por si había visto el filme, la cantante, según explica el periodista, "no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre sí misma" y aseguró que estuvo a punto de aparecer en la película en el papel que finalmente interpretó Penélope Cruz.

Sin embargo, Sanguino pone en duda esta versión. "No puede ser verdad porque durante la campaña de la peli tanto Los Javis como Penélope se han hartado de contar la historia de ese papel", explica.

Según esa historia, fue la propia Penélope Cruz quien llamó a Los Javis para pedirles que le dieran un papel en la película. A partir de ahí, los directores escribieron expresamente para ella una secuencia adicional.

Para Sanguino, la historia de Estrella Morente ha generado tanto revuelo porque conecta con un personaje que ya quedan pocos: "La gente se ha vuelto loca con este titular porque nos encanta una folclórica de pura cepa, de las que fabulan, mitad porque se lo inventan, mitad porque tiene delirios de grandeza".

Pero el asunto no se queda en las bromas. Sanguino explica que en el programa 'Y ahora Sonsoles' algunos colaboradores hablaron con las directoras de casting de 'La Bola Negra', quienes habrían desmentido la versión de Estrella Morente hasta en tres ocasiones.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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