Valeria Ros presenta en Zapeando su conocida sección sobre objetos que compra en Internet y que luego prueba en pleno directo en el plató. Esta vez, su ayudante es Dani Mateo, quien sufre uno de los momentos más vergonzoso que ha vivido en televisión.

Y es que el presentador prueba el funcionamiento de unos guantes que, según Valeria Ros sirven para pelar comida. Cuando Dani Mateo se pone a pelar una zanahoria en directo, Miki Nadal no puede evitar reírse ante el momento incómodo de su compañero. "Hazlo bien, empieza por la punta", aconseja por su parte Lorena Castell, quien pide a los zapeadores que no se rían porque si no el momento queda "muy antiguo". Toda la sección de Valeria Ros es, sin duda, lo más surrealista que verás hoy,