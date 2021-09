En este vídeo recordamos el momento en el que Valeria Ros puso en apuros a Eva González con un reto algo incómodo.

Y es que, la presentadora de 'La Voz' aseguró que canta mucha copla, sobre todo de Rocío Jurado, y la zapeadora le propuso que cantara algo en directo.

"Yo canto realmente mal, suelo hacerlo sola para no dañar a la gente. No voy a cantar", dijo. Tras esto, Valeria Ros le contestó: "Perdón, no quería ponerte en un compromiso".

