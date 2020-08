Valeria Ros recuerda en Zapeando una de sus anécdotas más surrealistas en la playa: cuando casi se ahoga al intentar ligar con un chico. La zapeadora se encontraba en la playa de la Concha, en San Sebastián, cuando le pilló una ola dos veces seguidas.

"Como me estaba viendo el culo me metí en el agua en plan 'Sirenita'", recuerda Valeria, que afirma que había "unas olas impresionantes". "Me cogieron dos olas seguidas y se me cerró la glotis", destaca la zapeadora entre risas.