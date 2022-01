Durante una de las preguntas heavys de famosos a los zapeadores, éstos reflexionan en plató sobre quién es el más mentiroso. Un debate que lleva a Dani Mateo a preguntar a Valeria Ros por cuál ha sido su mayor mentira.

"He dicho muchas", confiesa la zapeadora vasca, que, sin embargo, cuenta una que deja alucinados a los zapeadores. "Fue la mítica de que cuando pienso en alguien le llamo sin querer, y llamé a mi rollete de Santander sin darme cuenta y me invité una excusa, le dije que creía que estaba embarazada y no habíamos hecho nada".