Valeria Ros comparte una nueva anécdota con la mesa de Zapeando y los espectadores. En este caso, cuenta cómo fue su primer, y único, día de trabajo en un pub inglés: "Hay que darle duro, la gente bebe mucha pinta", comenta la colaboradora.

"En ese pub inglés, ¿acabaste contrato?", le pregunta Dani Mateo, a lo que ella responde que "no, me echaron el mismo día de prueba". Aunque no sabe muy bien por qué, Valeria piensa que quizá fue porque "me vieron muy vasca". Cuestionada por Mateo sobre cuál era la prueba, Valeria bromea con que era beber: "Dejaron escapar a Messi", le contesta el presentador de Zapeando en un divertido momento que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.