Raphael ha visitado El Hormiguero para presentar su disco número 84. "Tienes tú más discos que la FNAC", reaccionaba Pablo Motos, que acto seguido le pedía sinceridad a la hora de responder a esta pregunta: "No te acuerdas de la letra de todas las canciones, ¿verdad? Es imposible". A lo que el artista respondía: "Sí, sí me acuerdo", pero también confesaba su pequeño truco: "Y si no me acuerdo, me las invento. Hay que salir del paso". "Si se te va la olla y no te acuerdas, te la inventas sobre la marcha. Sabes más o menos de lo que estás hablando porque si te da la risa entonces sí se nota", decía a Pablo Motos.

Una confesión que Dani Mateo tenga una teoría sobre la canción 'Yo soy aquel': "La compuso un día que no se acordaba ni de su nombre". Puedes ver los mejores momentos de Raphael y las divertidas ocurrencias de Dani Mateo al respecto en el vídeo principal de la noticia.