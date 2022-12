Ayer, Cristina Pedroche iniciaba la cuenta atrás hasta las Campanadas de Nochevieja 2022 y adelantaba sobre el vestido que lucirá que "es el año que más cosas pasan". Para intentar averiguar un poco más sobre el secreto mejor guardado de Pedroche, los zapeadores les han bombardeado a preguntas a ella y a Josie, que asegura entrar con el susto en el cuerpo.

"Vengo blanco, porque estaba ahí, viene María Gómez y me dice 'he visto el vestido y me encanta'", comenta el experto de moda de Zapeando sobre la broma-trampa que le acababa de tender la zapeadora. En el vídeo sobre estas líneas, Josie da la primera pista sobre el vestido de Pedroche: "No está fotografiado", a lo que la propia Cristina responde asegurando que "eso significa que no está terminado".