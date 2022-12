No queda casi nada para el 31 de diciembre y en la mesa de Zapeando hay gente ya muy nerviosa, como Cristina Pedroche, pero ¿qué look llevará esta vez? "El vestido todavía no está hecho al 100%", destaca la zapeadora, que afirma que "hay trozos de vestidos y cosas".

"A lo mejor no solo se cose", afirma Cristina Pedroche, que confiesa que a su marido, Dabiz Muñoz, otros años solo le ha ido contando el proceso, pero esta vez, está dentro del proceso. "¿Eso significa que hay parte del vestido que se va a acabar en directo?", pregunta María Gómez a Cristina Pedroche, que explica que "es el año en el que más cosas pasan".