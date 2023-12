Torito visita Zapeando para comentar el último vídeo publicado por la Casa Real danesa en la que se puede ver a Federico de Dinamarca y su mujer, Mary Donaldson, poniendo el árbol de Navidad junto con sus hijos.

Este vídeo surge tras el escándalo del príncipe Federico con Genoveva Casanova. Para Torito esta es la manera en la que ha solucionado su crisis aunque el colaborador destaca la cara de "pocos amigos" de Federico colocando el árbol.

El colaborador destaca además la canción que acompaña el vídeo, 'Santa Claus Is Coming to Town': "Claro, 'Santa is coming' porque los cuernos de los renos ya llegaron hace un mes".