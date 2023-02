Valeria Ros hace una nueva entrega de su sección 'Lo que pides y lo que te llega' y enfrenta a sus compañeros a 'Piripi', un juego que consiste en decir la verdad, hacer pruebas o retos o, en su defecto, beber un chupito. "Si tu vida sexual fuese una película, ¿cómo se llamaría?", pregunta la colaboradora a Thais Villas, que opta por beber.

Y acto seguido pregunta a Miki Nadal: "¿Cuántos chupitos necesitarías para liarte con la persona de tu izquierda (Thais Villas)?". "Ninguno", responde él, algo que suscita interés en Valeria Ros: "¿Y no te daría vergüenza darle un morreo ahora?", insta. "No, no me daría, pero no se lo voy a dar", espeta el de Zaragoza. "Valeria, si no tengo vida sexual, deja que el chico se arranque", sorprende Thais Villas a sus compañeros con esta afirmación, que no pueden evitar reír ante su sinceridad.