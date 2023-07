"Atentos a la historia de terror que ha vivido una mujer", avanza Ares Teixidó a sus compañeros de Zapeando, a los que advierte de que les acompañará cada vez que vayan al baño. Y, es que, una señora se ha llevado el susto de su vida al encontrarse una rata en el interior del váter: "Qué se ha caído ella sola y no sé cómo".

Aunque consigue salir: "AYYY. No me lo puedo creer, ha salido del váter, que se estaba ahogando", retransmitía. Y lo ha hecho impulsándose con "la cola": "Es increíble. Me da asco y pena a la misma vez", decía a través de WhatsApp.