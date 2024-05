La Feria de Córdoba ha dejado un vídeo que ha logrado hacerse viral por la cómica situación que refleja. Está protagonizado por tres amigos que se suben a una montaña rusa. Uno de ellos no había vivido nunca esa experiencia y el resultado es muy divertido.

"Mira que alto, delante de Dios", se lamenta Manuel, que así se llama el aterrorizado chico. "¡Ay señor, qué alto! ¡Qué me salgo, qué me salgo! Las manos no me responden", continua su lamento ante las risas de sus dos amigos. "Delante de Dios que se me ha bajado la tensión, tengo la boca seca", afirma mientras la atracción da vueltas a alta velocidad.

Los zapeadores dan la razón a Manuel al ver su miedo. "Es verdad, te coge como una flojera...", afirma Thais Villas. "Vocaliza perfectamente para estar orinándose, que es algo muy difícil de hacer", añade Dani Mateo. "¿Por qué nos hace gracia que la gente pase miedo?", se pregunta Quique Peinado. No te pierdas el divertido momento en el vídeo principal.