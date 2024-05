Taylor Swift ya ha llevado a cabo el primer concierto de los dos que va a realizar en nuestro país. Los alrededores del Bernabéu fueron colonizados por las 'swifties' y Carla Pulpón se ha trasladado hasta esa zona para saber cómo han vivido los fans de Taylor los instantes previos al concierto y, sobre todo, sus sensaciones al final.

Carla se ve sorprendida por dos 'swifties' que se han diseñado todo un outfit para acudir al concierto. "He tardado en hacerlo semana y media, todas las piedrecitas están pegadas de una en una", le cuenta. Las chicas se han gastado más de 600 euros en sus entradas, lo que esperan que les asegure estar cerca de la artista. "Creo que voy a poderme poner junto al escenario para que me salpique con su sudor en la cara", afirma. Además, tienen muy claro que llorarán cuando vean a Taylor. "He venido, exclusivamente, para que ella no salga en ambulancia", explica una refiriéndose a su amiga.

La reportera también encuentra a dos padres que esperan a que sus hijas salgan del concierto. "Venimos desde Córdoba", le cuentan. Tras el concierto volverán para su ciudad lo que provocará que no lleguen a casa hasta las cuatro o cinco de la mañana.

Una fan define el concierto como la mejor noche de su vida. "¿Qué edad tienes?", pregunta Carla. La chica le cuenta que tiene 18 y esto hace entender a la reportera su afirmación sobre el concierto. La joven también transmite su decepción ya que pensaban que iba a subir Lana del Rey a cantar con la artista. "Me ha sentado muy mal", le dice a Carla. "Hoy he entendido a los católicos apostólicos creyentes cuando van a misa a conocer a Dios, pues más o menos yo he sentido lo mismo, es como si hubiese conocido a Dios", le dice otra fan.