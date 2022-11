Una policía demuestra en un vídeo cómo hay que zafarse si alguien intenta estrangularnos desde el asiento de detrás del coche. "Sencillo, ¿verdad?", no puede evitar reaccionar Iñaki Urrutia con ironía a este tutorial en el que la mujer mete las manos entre la cuerda y su cuello mientras la estrangulan, luego pasa el cinturón, vuelca el asiento y finalmente abre la puerta para escapar.

Pero, "¿funciona?", se pregunta Cristina Pedroche, que muestra a sus compañeros el divertido remake que ha hecho un hombre, que no consigue escapar por un inconveniente con el asiento de su coche. "Ha quedado demostrado que si te atacan por detrás en el coche no te salva ni Perry", reacciona la de Vallecas, que no puede evitar reír con este cómico vídeo viral que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.