Valeria Ros es una caja de sorpresas, y si no que se lo digan a Jiaping, la nueva reportera todoterreno de Zapeando: "¿En qué idioma hablas?", le pregunta la vasca, que asegura que, "como hay muchas variantes" a lo mejor no las entiende todas. Es en ese momento cuando espeta: "¡Yo me sé una canción en cantonés!".

"Hemos abierto aquí un melón maravilloso", no puede evitar reaccionar, entre risas, Dani Mateo, que propone a las colaboradoras hacer 'La Voz China' en directo y que sea Jiaping quien juzgue el cantonés de la vasca. Pero cuando Valeria arranca a cantar, la 'todoterreno' le grita: "¡Eso es inglés!". Un comentario que no sienta nada bien a la colaboradora, que arremete: "¡Qué va a ser inglés eso! No es inglés, es cantonés". Puedes ver el cómico rifirrafe entre Valeria Ros y Jianpig en Zapeando en el vídeo principal de la noticia.

¿Quién es Jiaping, la nueva colaboradora de Zapeando?

Zapeando estrena su temporada y con ella nuevos rostros, como Jiaping, que se convierte en la nueva reportera todoterreno del programa. Pero, ¿dónde la hemos visto anteriormente? Dale al play para conocerla y ver su primera intervención. ¡Bienvenida!