Dani Mateo presenta un nuevo capítulo de '90 días: Reino Unido', el programa en el que dos personas que no se conocen en persona pasan 90 días juntos para ver si se casan. "Un plan sin fisuras", asegura el presentador de Zapeando. En el anterior episodio, Kathleen y Richard se conocen en persona después de tres años y, superado el jet lag, él se enfrenta al momento de conocer a sus suegros, no sin antes recorrer con su maleta las calles de Cebú en Filipinas. ¿Quedará Richard como el yerno ideal ante ellos?

"Esa es una misión que ni Tom Cruise se atrevería a aceptar", señala Quique Peinado. Tras conocerles, Richard empieza a sospechar que no le cae bien a su suegro porque no le habla y Miki Nadal apunta que "en cuanto le escupa, tendrá la confirmación". Aunque Richard tiene un 'plan b' para darle la vuelta a la situación y decide llevar regalos para cada miembro de la familia.

Parece una buena idea hasta que ven el regalo que le hace a Kathleen, unos 'shorts', algo que hasta ella reconoce que le ha sorprendido y molestado. Él se queja de que no pillan su humor, pero María Gómez aclara que no lo pillan porque "no hace gracia".