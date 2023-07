Dani Mateo conecta, como cada tarde, con el plató de Más Vale Tarde, donde le espera Marina Valdés para darle la última hora de la actualidad informativa. Pero antes cumple su promesa con Torito y le propone que haga un baile sensual por detrás de él mientras habla con la periodista: "¿Qué te parece si me haces un baile a los Sonia Monroy en 'Esta noche cruzamos el Mississippi'?".

La única limitación que le pone es que no meta la cabeza debajo de la mesa porque, si no, "la gente comenta".

Al verlo, Marina Valdés no puede evitar llevarse la mano a la cara y Dani Mateo le promete que, aunque no lo parezca, le ha "estado escuchando todo este tiempo". Y eso que Torito no ha parado en ningún momento de bailar 'sensualmente' por detrás de él, tocándole la cabeza, quitándose la chaqueta y hasta haciéndole un masaje por los hombros.

"Yo no podría concentrarme. A mí que no me haga eso", espeta la periodista, que no puede evitar reír ante la surrealista escena que está teniendo lugar en el plató de Zapeando y que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.