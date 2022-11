En homenaje a los 40 años del éxito 'What’s Love Got To Do With It', una conocida marca de muñecas ha sacado una de Tina Turner. Pero no es la única famosa que tiene una a su imagen y semejanza, también han versionado a cantantes como Beyoncé, Cher, Nicki Minaj y a la difunta Isabel II, entre otras muchas.

Sin embargo, no todas están tan logradas como estas. Por eso, Cristina Pedroche somete a los zapeadores a un divertido juego, que consiste en emparejar la muñeca con el famoso al que deberían parecerse. ¿Lograrán adivinar de quién se trata?