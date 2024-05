La polémica persigue a la nueva canción de Omar Montes, 'La sevillana'. Aparentemente, el tema sería un plagio de la canción 'A la puerta de Toledo' de Chiquetete y esto ha provocado que el cantante sea demandado. "Los hijos del compositor han visto sospechosas coincidencias", explica Dani Mateo. Para saber cómo se puede distinguir si es un plagio o no, Zapeando cuenta con el periodista musical Iñaki de la Torre.

Montes ha puesto la excusa de que "todas las sevillanas se parecen" e Iñaki le da la razón: "Todas las sevillanas se parecen muchísimo y es una cosa por la métrica". "No es tan fácil diferenciarlas", añade. "Hay muchos que se copian, hay que ser genetista para distinguir una de otra", concluye. "Los plagios son una cosa muy difícil de demostrar porque los jueces suelen basarse en criterios muy rígidos", explica Iñaki.

"Es muy fácil saltarse las reglas de cosas tan rígidas, haces una pequeña variación y ya te la has saltado", argumenta. "Lo más habitual, para demostrar que hay un plagio, es contar el número de compases que dura el parecido de una melodía principal... pero eso no es gran cosa, es fácil que ocurra", expone. Además, como indica, ese plagio debe darse en un número mínimo de compases. "Si pones los compases justos no es plagio es homenaje", concluye Dani Mateo.