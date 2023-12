"Hoy no venimos de una despedida de soltero, sino que es el día del del jersey navideño feo", anuncia Dani Mateo nada más comenzar Zapeando, que explica por qué sus compañeros de mesa lucen estos looks tan horteras. "Y ya veis, nosotros nos hemos comprado uno ad hoc y los hemos probado antes", asegura el presentador, que ironiza con que se los han enseñado "a varios epilépticos y han muerto 3 de 5".

"Entonces creo que son adecuados", valora. Aunque el que más le impacta es el suyo: "Me ha dado un no sé qué al verme con transparencias, pero he dicho, 'si hay que enseñar el cuerpo, pues se enseña'", asegura Dani Mateo, que espeta, al tiempo que se toca sensualmente: "¡Me pasaría el día tocándome!".

¿Qué os parecen? ¿Cuál es tu favorito? Y lo más importante: "¿Por qué el de Berta Collado es bonito y el de Ares Teixidó también?". se pregunta Quique Peinado.