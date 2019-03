Sara Escudero: “Cuando me vistieron de Pablo Iglesias, parecía una mezcla entre Legolas y la Pantoja”

SE DISFRAZÓ DEL LÍDER DE PODEMOS

Una de las mayores trastadas que ha sufrido la ‘zapeadora’ a lo largo de este primer año de ‘Zapeando’, ha sido el verse disfrazada del líder de Podemos. Y no le faltaba detalle. La colaboradora lució su bigote y su coleta como pudo: “No podía hablar, me tiraba la perilla que me habían puesto, con la cinta de doble capa que te ponen debajo”.