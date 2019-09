Como Defensor del Espectador, Santi Alverú, sale a la calle en Zapeando para conocer la opinión de los españoles sobre el programa y Dani Mateo. "Me gusta Zapeando, lo sigo desde hace años, pero estaba más acostumbrada a ver a Frank Blanco que a Dani, aunque tampoco lo hace mal", confiesa una mujer.

Pero hay otros ciudadanos que no son tan buenos con el presentador. "Me cae fatal, es muy izquierdoso, siempre va en contra de la derecha y del centro", critica una mujer. Lo que no saben es que el presentador se encuentra detrás de ellos, en este vídeo puedes ver sus reacciones.