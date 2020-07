Santi Alverú regresa al plató de Zapeando con una sorpresa para los zapeadores. Y es que el Defensor del Espectador se ha puesto en contacto con sus antiguos profesores para conocer cómo eran en el colegio Dani Mateo, Anna Simon, Cristina Pedroche, Valeria Ros y Lorena Castell.

Por ejemplo, Neus, profesora de Lengua Castellana de Dani Mateo, desvela lo fan que era de pequeño el presentador de Zapeando de Sergio Dalma. Para ello, Neus cuenta una anécdota de Dani Mateo en la que casi pierde la voz de pequeño y que le dejó esa característica voz rota con la que habla.

El propio Dani Mateo cuenta cómo fue ese accidente en unas colonias en verano del año 1993. "Cuando tuve el accidente una de las cosas que más me preocupaba no era perder el habla sino no poder ir al karaoke, hasta que descubrí a Sergio Dalma, solo cantaba como él o como Joaquín Sabina". Por último, Santi Alverú muestra una fotografía de Dani Mateo que sorprende a todas las zapeadoras.

Así llamaban a Cristina Pedroche en su barrio

Pedro, compañero de Cristina Pedroche en el Colegio Liceo Cónsul, de Madrid, recuerda cómo era la zapeadora en aquella época: "Era una empollona y muy buena persona, era todo corazón, no dudaba en ayudarte cuando te hacía falta algo, debo de agradecerle un par de aprobados". Además, manda un saludo a la zapeadora llamándola de una forma que, como ella misma confiesa, solo se lo llaman en su barrio.