Santi Alverú regresa al plató de Zapeando con una sorpresa para los zapeadores. Y es que el Defensor del Espectador se ha puesto en contacto con sus antiguos profesores y compañeros para conocer cómo eran en el colegio Dani Mateo, Anna Simon, Cristina Pedroche, Valeria Ros y Lorena Castell.

Por ejemplo, Pedro, compañero de Cristina Pedroche en el Colegio Liceo Cónsul, de Madrid, recuerda cómo era la zapeadora en aquella época: "Era todo corazón, no dudaba en ayudarte cuando te hacía falta algo, debo de agradecerle un par de aprobados".

Además, Pedro destaca que Pedroche siempre "tuvo claro lo que quería y los pasos que quería seguir": "Era una empollona y muy buena persona". Por último, el compañero de Pedroche la llama con un mote que hace mucho que la zapeadora no escuchaba. "Está claro que es de mi barrio, porque eso hace mucho que no me lo llaman", destaca Pedroche.