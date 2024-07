La noticia de la semana es la retirada de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, de la carrera para su reelección. "No sabemos si él lo sabe todavía", comenta Dani Mateo al presentar la noticia. "Llevan explicándoselo desde el sábado", añade.

"Ha dejado la puerta abierta a su vicepresidenta, Kamala Harris", explica el presentador de Zapenado. Esto, como indica, ha provocado que algunos medios hayan tirado de ingenio para titular la noticia. Por ejemplo, el 'Huffington Post' habría escogido un juego de palabras: 'Kamala suerte'. "Un juego de palabras digno de premio Pulitzer", afirma Dani.

Pero no han sido los únicos que han tirado de un chiste para titular la noticia. "'The Sun' han titulado 'Joe Bye-den'", explica Mateo. "Para que te haga gracia hay que saber inglés e ir un poco bebido", añade. Una broma que han copiado en 'The Tribune' al igual que en 'El Colombiano'.

Sobre la renuncia Biden, el presentador de Zapeando comenta que él lo tenía claro cuando vio lo que tardaba el presidente en "levantar el pulgar". "Nadie que tarde eso en mover un dedo puede tener el botón de la bomba", añade. "Es verdad que se han hecho memes exagerados pero el señor ha tenido momentos con un poco de 'delay'", indica Eugeni Alemany. "Creo que ha sido el calor, tiene pinta como de estar derritiéndose", apostilla Iñaki Urrutia.