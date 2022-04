Ricardo Darín ha desvelado en 'El Hormiguero' cómo logró frustrar un robo en su propia casa.

Durante una entrevista con Pablo Motos ha explicado que se encontraba en su domicilio cuando, tras oír un ruido, se levantó. A través de un ventanal vio a un hombre que estaba intentando acceder a la vivienda.

Cuando estuvieron los dos frente a frente no se le ocurrió otra cosa que ponerse a ladrar y, lejos de lo que se pudiera esperar, logró ahuyentarle. "Me salió del alma. No lo pensé y ladré. Funcionó porque el tipo dijo 'o está llamando a un perro para que me devore o está más loco que yo'", ha comentado al respecto.

