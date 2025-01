El 'Rey Melchor' se enfada al descubrir que su camello ha sido 'fichado' en Arabia: "Esto a Papá Noel no le pasa..."

En varios municipios de nuestro país han decidido adelantar la cabalgata de los Reyes Magos con el fin de que esta no se suspenda debido al mal tiempo. Zapeando ha podido contactar en exclusiva con el 'Rey Melchor' para que pueda tranquilizar a todos los niños.

"Tranquilos, niños y niñas, por supuesto que va a haber cabalgata... solo que, en algunas ciudades, pasaremos un día antes", anuncia el 'rey mago'. 'Melchor' es interrumpido por uno de sus 'pajes' que le anuncia que tienen un pequeño problema. "El camello, le han hecho una oferta en Arabia, ha pagado su cláusula y... se ha ido", anuncia el 'paje'.

Esto provoca un gran enfado del 'Rey'. "¿Qué hago yo ahora? No puedo ir en patinete por ahí... no me cabe el casco con la corona", espeta el 'monarca'. "¿Voy andando con el oso del cuello roto?", añade. "Esa es otra", responde el 'paje', "el oso del cuello roto tiene el día cuatro pillado".

"Esto a Papá Noel no le pasa... él tiene unos elfos mucho más eficientes, no como vosotros que sois gentuza", afirma 'Melchor'. "Los elfos son más eficientes y las condiciones laborales son mucho mejores, que no nos pagan ni los festivos", responde el 'paje'. Esto todavía enfurece más al 'rey' que afirma: "¿La ilusión de un niño tiene precio? Esto me pasa por contratar millennials".