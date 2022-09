Un cómico neoyorkino ha salido a la calle con su cámara y su micrófono para preguntar a los niños sobre algunos temas "donde demuestran que son más sensatos que los adultos", describe Thais Villas, que da paso a algunas de estas secuencias de su canal de YouTube 'Terapia de recreo'.

"¿Qué clase de adulto crees que serás?", pregunta el youtuber, a lo que un peque no duda en contestar "seré gimnasta", mientras que otro fantasea con ser uno "de esos hombres que trabajan en un McDonald's y voy a conducir un Lamborghini". Pero si en algo están todos de acuerdo es en qué es lo peor que han comido en sus vidas. Y no, no es el pescado. Puedes ver el resto de originales y cómicas respuestas en el vídeo principal de la noticia.