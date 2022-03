En este vídeo que trae Quique Peinado a Zapeando conocemos a Soraya Vegas, una reportera de la televisión vasca que visita a Borja, un anticuario que compra y vende reliquias del Titanic, como la que sujeta Soraya entre sus manos. "Los reporteros también pueden tener su peligro", adelanta Dani Mateo antes de dar paso al vídeo.

"Soraya sujeta un menú auténtico de primera clase del Titanic, una reliquia de un valor incalculable", explica Peinado. La periodista, mientras grababa su reportaje en la tienda de antigüedades, da una patada al menú del Titanic y lo tira al suelo. "No pasa nada", comenta Soraya, unas palabras que hacen mucha gracia al zapeador: "Me hace gracia que ella diga 'No pasa nada'". En el vídeo principal de la noticia te dejamos este momentazo.