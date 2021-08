Renata Zanchi llega al plató de Zapeando para presentar su sección semanal sobre cultura musical. Esta vez la modelo trae canciones de su país. Y es que Zanchi ha recopilado los mayores éxitos italianos.

Uno de estos éxitos tiene como protagonista a Sabrina Salerno, quien tiene de hit 'Boys'. Además, los zapeadores analizan su llamativo videoclip en la piscina. "Ese bikini no agarraba muy bien, se ve que los estilistas de la época no acertaban con la talla", bromea Cristina Pedroche entre risas y es que la propia zapeadora lleva un look muy llamativo: "Lo digo yo hoy que voy al ras".