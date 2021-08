Renata Zanchi visita el plató de Zapeando para presentar su habitual sección sobre música. Esta vez, la zapeadora recuerda canciones clásicas del verano como es el caso de 'El baile de los pajaritos' de María Jesús y su acordeón de 1981. Ante la sorpresa de muchos, la artista no es la autora ni de la canción ni del baile sino que versionó en castellano la letra original.

"No me resisto a vértela cantar en italiano", destaca Dani Mateo que propone que mientras la italiana la cante Iñaki Urrutia la baile. "Uy, qué momento vamos a vivir, me hacéis feliz con esto", insiste Dani Mateo, que al ver el surrealista baile de sus compañeros en directo no puede evitar sincerarse: "Uf, qué vergüenza, qué bien me lo estoy pasando". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia.

La actuación de Renata al ritmo de 'Explota, explota, me explo'

Renata Zanchi aparece por primera vez en el plató de Zapeando tras la muerte de Raffaella Carrà y, como no podía ser de otra manera, la modelo lo hace al ritmo de una de las exitosas canciones de la artista. Puedes verlo en este vídeo.