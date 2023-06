Iñaki Urrutia vuelve a Zapeando y lo hace con un regalo para Dani Mateo: "Bueno, no es para ti. Es para el programa, que estoy intentando quedar bien". Y, es que, el otro día estuvo en Calatayud y le hicieron caballero de honor de Las Alfonsadas.

"Es una cosa super bonita. Me dieron una espada, me llevaron por jaimas, me dieron de comer y beber", comenta el colaborador, al que también regalaron un Alfonso I, el Batallador, que lleva a Zapeando como presente.

"Soy yo o ¿Alfonso I se parece un poco a un político actual al que no le gusta mucho un botellón, un cigarro porro, una flauta y un perro?", pregunta Dani Mateo a sus compañeros, que le sacan parecido con "Echenique" y "Julio Anguita", aparte de con Santiago Abascal.