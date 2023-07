Miriam Rodríguez se convierte en la ganadora de la última edición de 'Tu cara me suena' interpretando a Lady Gaga y su 'Always remember us this way', aunque la gallega confiesa en Zapeando que "el ganar o no nunca ha sido mi objetivo en el programa sino disfrutarlo".

La cantante llevó a cabo una espectacular imitación de la estrella estadounidense y decidió hacerlo tocando el piano porque era "un último reto", dice. "Fue un regalo poder marcharme del programa haciendo esta canción, que suponía tanto para mí emocionalmente, y, sobre todo, por ser Lady Gaga", cuenta, a la que destaca como una de sus principales referencias a nivel musical.

En cuanto a la competitividad entre compañeros, Rodríguez asegura que no la ha habido: "Era muy importante para nosotros ser una piña porque es un programa que es muy duro, a la par que divertido. Dejar de lado la competitividad era lo mejor que pudimos hacer". Además, reconoce que estar en el programa ha sido una experiencia inolvidable: "Es el regalo más grande que la televisión me ha hecho en la vida".