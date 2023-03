¿Usamos solo un 10% de nuestro cerebro? Boticaria García visita Zapeando para desmentir este mito y aclara que es probable que se haya creado a partir de "una mala interpretación de las interpretaciones neurológicas" llevadas a cabo entre finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, "los científicos dijeron una cosa y la gente interpretó otra", apunta la experta, y explica que se descubrió que sólo el 10% de las neuronas del cerebro están encendidas a la vez en un momento determinado, pero "eso no significa que el resto no se usen", detalla.

Boticaria García también señala otro posible origen del mito en el hecho de que las neuronas sólo componen el 10%, más o menos, de las células del cerebro. "El resto son otras células que están implicadas en el aprendizaje pero funcionan de manera diferente a las neuronas", señala. "Era mi consuelo", admite Dani Mateo al escuchar a la experta negar que únicamente usemos una décima parte del cerebro.

"¿Qué cantidad usamos realmente?", pregunta María Gómez, a lo que Boticaria García contesta: "Se usa todo". "Hay estudios sobre el daño cerebral y si el 90% del cerebro no se usara, cuando te das un golpe en la cabeza, no debería afectar al rendimiento y sin embargo, no hay ningún área del cerebro que la puedas dañar sin que se pierda alguna habilidad", afirma, y asegura que mientras dormimos, "todas las partes del cerebro tienen algún nivel de actividad. Sólo cuando el cerebro tiene una enfermedad grave, tiene silenciadas algunas áreas".