Dani Mateo muestra a sus compis de Zapeando un nuevo "drama nacional", el protagonizado por el actor y cómico Manuel Huedo que, cuando viajaba en el vagón del silencio hacia Barcelona, ha tenido que sufrir la "diarrea verbal de su compañero de asiento". Y, es que, no solo mantuvo una extensa conversación telefónica, sino que, al colgar, se puso a cantar 'Quédate', de Quevedo y Bizarrap: "¿Sabéis si ahora mismo hay algún programa de televisión de cámaras ocultas?", preguntaba en sus redes sociales.

Puedes ver sus divertidas reacciones al ver cómo su compañero de asiento no se callaba en el vídeo principal de esta noticia. "Ahora entiendo por qué las ventanas de los trenes no se abren: para que no te tiras o evites la tentación de tirar al de al lado", no puede evitar comentar Miki Nadal.