"Tenemos que hablar de Dua Lipa", sorprende Dani Mateo a Josie nada más sentarse a la mesa de Zapeando. Y una de las razones es por la cantidad de ropa que se lleva a sus viajes, tanta, que el presentador sospecha que "se compra un billete de avión solo para el equipaje". Durante el viaje de la cantante por Japón ha hecho un maratón de moda: "Ella crea tendencia cada vez que sale del hotel porque es una diva", comenta Cristina Pedroche, que muestra al estilista una serie de fotos de Dua Lipa con diferentes looks para que él dé su opinión.

"Ella lo luce todo muchísimo", sentencia, y está convencido de que "las marcas se mueren porque lleven su ropa". Pero si se tiene que decantar por uno de sus looks escoge "el de las botas, en el que está agachada". Y, es que, aunque a Dani Mateo le parezca que "no va vestida casi", lo cierto es que a Josie le encanta: "No necesita más información: la estás viendo a ella, la bota y esto puede ser el 2023 en una foto", concluye su veredicto sobre la cantante. Puedes ver la intervención de Josie opinando sobre Dua Lipa en el vídeo principal de la noticia.