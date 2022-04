"Todos hemos tenido despistes tontos", asegura Dani Mateo en Zapeando sin saber que uno de sus compañeros había sufrido uno de lo más divertido. Es justo en ese momento, cuando Quique Peinado decide confesar a los demás el lapsus más "tonto" que había tenido en su vida: "Llamé para decir que había perdido el móvil".

"La persona que hablaba conmigo se calló un segundo para decirme 'piensa'", cuenta a sus compañeros, que no pueden parar de reír. A pesar de todo, confiesa que tardó "un poco" en darse cuenta del despiste tan tonto que había tenido. "Tú no estás en este programa por casualidad, Quique", le espeta Dani Mateo en el vídeo principal de la noticia. ¡Dale al play y no te pierdas este divertido momento que recuerda el zapeador de Vallecas!