Ana Guerra visita Zapeando para hablar de su paso por la nueva temporada de El Desafío, donde esta noche de viernes sufre un percance y se revienta "la boca": "Me envolvieron como un chorizo y me subieron por los pies a seis metros de altura". Eso sí, en Zapeando deja claro que nos abe qué hace en este programa porque no le gusta la aventura ni la adrenalina.

Es por eso, y después de contar su experiencia, los zapeadores le proponen un divertido juego: "Tú has contestado a una serie de preguntas tipo tests y ahora nos toca a nosotros adivinar cuáles han sido tus respuestas". ¿Con qué compañera de El Desafío preferiría irse de vacaciones? ¿Qué miembro del jurado es más toca narices? Descubre cuánto sabes de Ana Guerra en el vídeo principal de la noticia.