A la hora de vestirse hay dos tipos de personas y así nos lo han demostrado los instagramers Ismael Lemais y su novia, Sita Laquisquillosa, una pareja que "lo revienta también en Tik Tok con sus sketches", comenta Miki Nadal con sus compañeros, como ha pasado con el vídeo viral de esta noticia, que está arrasando en redes sociales.

En él, Ismael presenta las "dos clases de personas que hay": "Por un lado está mi novia", que está constantemente cambiando de ropa, y luego está la gente como él: "Me vestí anoche, me levanto vestido y me voy a comprar, al gimnasio a dar una vuelta y siempre tan guapo", pero con la misma ropa. Puedes ver el divertido viral en el vídeo principal de la noticia, donde además puedes escuchar el debate que genera entre los zapeadores: ¿De qué equipo serán?