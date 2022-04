La actriz María Castro visita el plató de Zapeando para presentar su nueva película, 'El juego de las llaves', que trata de un grupo de amigos de toda la vida que intercambia las llaves y también a sus parejas. En este juego tan solo existen tres reglas: no mentir, no repetir y no enamorarse, explica a los zapeadores.

"Nos lo pasamos muy bien grabando la película", confiesa la actriz, quien reconoce que también tuvo tiempo para aprender y descubrir nuevas facetas del cine. Y, es que, a pesar de llevar algo más de dos décadas en la industria del cine, María ha descubierto en esta película una parte de los rodajes que ella desconocía: la figuración especia sexual, en la que una pareja de actores representa únicamente las escenas sexuales.

"Yo solamente tenía que mirar", comenta, mientras detalla que delante de ella había personas desnudas protagonizando "unos roces...". Pero lo que más le impactó fue cómo aguantaban los actores la situación sin que nada se "saliese de madre": "Evitaban la fricción directa y las consecuencias fatales", descubre María Castro en el vídeo principal de la noticia, donde también destaca que estos actores pudieron estar grabando la misma escena durante "4 ó 5 horas. Pensé que el muchacho se había dormido porque eso es inevitable, es algo fisiológico".